Street Fighter V Champion Edition : Dan et Rose font leur retour, Rival Schools en featuring

Alors que s'ouvre pour le très complet Street Fighter V : Champion Edition une période de gratuité de deux semaines, histoire de piffer au chad, Capcom dévoilait hier soir la Vème saison de combattants additionnels, destinés à venir enrichir un roster qui grossit désormais plus vite que l'expansion de notre univers. Rien que ça.

Les 40 pugilistes et quelques 200 costumes ne suffisaient vraisemblablement pas, puisque le roi de la baston officialise l'arrivée de cinq nouveaux combattants des rues, et réalise un joli exercice d'équilibriste, grâce à une formule qui laisse un peu de place au mystère tout en en plaçant une belle pour les fans historiques de la firme d'Osaka. Roulement de tambour, et place aux heureux élus qui rythmeront les mois à venir :

La ragdoll préférée des fans Dan Hibiki signera son grand retour à l'hiver 2020 , après un passage évidemment remarqué dans Street Fighter IV. Dès lors, une seule question hante les esprits : l'attachant personnage nous gratifiera-t-il de son célèbre Legendary Taunt ?

, après un passage évidemment remarqué dans Street Fighter IV. Dès lors, une seule question hante les esprits : l'attachant personnage nous gratifiera-t-il de son célèbre Legendary Taunt ? Autre transfert prenant racine dans la saga Zero, la délicieuse Rose fera également son entrée dans Street Fighter V, au printemps 2021 . Espérons que l'allonge de ses jambes n'aient pas bougé d'un pouce

. Espérons que l'allonge de ses jambes n'aient pas bougé d'un pouce Le très sérieux Oro , aperçu pour la dernière dans l'un des jeux de baston les plus fous de l'histoire (Street Fighter III : 3rd Strike) viendra combattre avec son seul bras à l'été 2021 , histoire de permettre à Gill de garder les pieds sur Terre

, aperçu pour la dernière dans l'un des jeux de baston les plus fous de l'histoire (Street Fighter III : 3rd Strike) , histoire de permettre à Gill de garder les pieds sur Terre Cerise sur le gâteau : Akira Kazama (qui n'est pas apparentée à Jin, rappelons-le) , transfert inédit du bien-aimé Rival Schools sera également de la partie , histoire d'aller piocher ailleurs que dans la série Final Fight. Bien que la belle soit une connaissance de Sakura, elle réfute toute tentative de pistonnage. Joie

(qui n'est pas apparentée à Jin, rappelons-le) , histoire d'aller piocher ailleurs que dans la série Final Fight. Bien que la belle soit une connaissance de Sakura, elle réfute toute tentative de pistonnage. Joie Enfin, un invité mystère viendra pointer le bout de son à l'automne 2021, pour clôturer cette Vème saison qui nous réserve donc une ultime surprise... Les paris sont évidemment ouverts

Et parce qu'il faut offrir un écrin suffisant à tout ce petit monde, Capcom annonce l'arrivée de 30 nouveau costumes et de 4 stages supplémentaires, dont ceux de Rose et d'Akira. L'éditeur promet également une nouvelle mécanique ainsi que quelques ajustements et rééquilibrages pour l'hiver 2020. C'est donc ça, être rhabillé pour l'hiver ?

Rappelons-le une dernière fois à ceux qui seraient passés à côté : Street Fighter V : Champion Edition s'essaye gratuitement sur PC et PS4 jusqu'au 20 août, qu'on se le dise.

Que pensez-vous des combattants de cette Vème saison ? Quel personnage aimeriez-vous découvrir derrière l'invité mystère ? Faites-nous part de vos avis sans cancel dans les commentaires ci-dessous.