Street Fighter V Champion Edition s'essaie gratuitement pendant 2 semaines

Disponible depuis le mois de février, la version ultime (?) de Street Fighter V, sous-titrée Champion Edition, n'en finit plus de proposer ici et là quelques galops d'essais, en permettant aux joueurs de profiter des nouveaux combattants disponibles au compte-goutte. Mais cette fois-ci, Capcom semble résolu à passer la... cinquième.

Alors qu'une cinquième saison de pugilistes doit continuer à rythmer les matchs en ligne des esthètes du quart de cercle proprement cancellé, Capcom ouvre grand les vannes de la gratuité temporaire, en annonçant une version "Essai Gratuit" du célèbre jeu de baston durant les deux prochaines semaines :

☯ "Come and show me everything that you have to offer." ☯



ALL 40 characters in Street Fighter V: Champion Edition are available in the #SFVCE Free Trial beginning August 5! pic.twitter.com/CbcU0n87iU