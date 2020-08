GreedFall s'est très bien vendu merci, voici les chiffres communiqués

Le RPG Français GreedFall a eu un joli succès, et pas seulement d'estime, comme nous l'annonce Focus Home Interactive et Spiders Studio, qui ont souhaité partager l'information via un communiqué.

On apprend donc que GreedFall vient de franchir le cap symbolique du million d'exemplaires vendus dans le monde, pour un jeu sorti ern septembre dernier (sur PC, Xbox One et PS4 certes), est une sacrée réussite.

Jehanne Rousseau, la fondatrice et PDG du studio Spiders explique le pourquoi du comment :

Notre équipe a donné énormément d'elle-même dans cette création. Aussi sommes-nous réellement enchantés et très fiers de voir que l'univers, les personnages et l'expérience que nous avons créés ont su plaire à tant de joueurs et joueuses de par le monde, et ce succès nous donne encore plus envie de continuer à les faire rêver et voyager.





GreedFall est donc disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC et vous pouvez retrouver notre TEST du jeu ici. Sachant que depuis sa sortie, le titre a reçu pas mal de patch divers pour améliorer le contenu et l'expérience.

Le studio Spiders est actuellement en plein développement sur un certain Steelrising, un jeu uchronique se déroulant à l'époque de la Révolution Française de 1789 et durant laquelle Louis XVI réussit à renverser cette épreuve... avec une armée d'automates.

Le jeu une nouvelle fois se déroule durant un XVIIIe siècle fictif.