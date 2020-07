PlayStation Plus : Sony dévoile les jeux PS4 "gratuits" d'août 2020

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un remerciement pour leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Voici ceux qui seront proposés sur PS4 pour le mois d'août 2020.

Vous avez aimé l'idée d'acquérir NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider et Erica sans rien débourser en juillet ? Alors vous devriez aussi vous satisfaire de la prochaine salve de jeux offerts à celles et ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus.

Voici les jeux que vous pourrez télécharger "gratuitement" en août :



À noter que les deux titres ne seront pas disponibles sur la même durée. Le FPS d'Activision sera disponible à partir de demain, 28 juillet, et jusqu'au lundi 31 août prochain. Fall Guys pourra quant à lui être téléchargé "gratuitement" du mardi 4 au lundi 31 août prochains.

