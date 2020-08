Call of Duty Black Ops Cold War : Deux studios aux manettes, l'annonce probablement dans Warzone

L'édition 2020 de Call of Duty, dont l'existence ne fait aucun doute, n'a toujours pas été révélée officiellement. Néanmoins, un premier pas important vient d'être réalisé, puisque de premières informations ont enfin émergé.

À voir aussi : The Red Door apparaît sur le Microsoft Store, il cacherait Call of Duty Black Ops Cold War

La franchise FPS d'Activision va très bien. Que l'on parle de Call of Duty : Modern Warfare ou de Warzone, l'éditeur avance des chiffres plus que solides dans son bilan financier du trimestre ayant débuté le 1er avril et s'étant terminé le 30 juin. Le jeu complet a vu affluer plus de joueurs durant cette période hors-lancement que n'importe quel autre volet, et le Battle Royale a lui atteint les 75 millions de pratiquants.

Mais que nous réserve l'avenir pas si lointain ? Où est ce Call of Duty : Black Ops Cold War tant attendu, caché derrière une porte rouge tirée des paroles d'une célèbre chanson des Rolling Stones ? À en croire PC Gamer, qui a recueilli les propos du président Rob Kostich durant l'appel aux investisseurs, il se pourrait que le lever de voile advienne dans Warzone :

Warzone en particulier n'est pas seulement une expérience de jeu fantastique, c'est aussi une plateforme de partage d'informations nouvelles sur la licence directe avec notre communauté, comme jamais auparavant.

Il ajoute que la raison pour laquelle l'attente d'une nouvelle édition est si longue, est que Warzone a poussé à revoir la façon et le timing pour révéler les nouveaux projets. On imagine que la pandémie de COVID-19 a du aussi ralentir certains processus, comme chez d'autres. Autre chose ? Oui, il est acquis que la connexion entre le prochain Call of, qui aura bien une campagne solo, avec le free-to-play aux mises à jour monstrueuses sera elle aussi très importante. L'intégration peut elle aussi être un défi.

Enfin, on a pu apprendre que ce sont finalement deux studios qui planchent conjointement sur cet épisode plus que supposé prendre place durant la Guerre Froide: Treyarch et Raven Software. Le premier est à l'origine de tous les Black Ops, dont le quatrième, paru en 2018, le deuxième, a régulièrement servi de soutien pour différents volets de la licence, et s'est chargé, dernièrement, du Call of Duty : Modern Warfare Remastered.