PACER : Le successeur spirituel de WipEout annonce sa date de sortie électrique

Parmi les premières licences à voir le jour sur ce drôle de lecteur de disques que l'on appelait alors la "PlayStation", la série de courses futuristes WipEout aura assurément contribué à rapidement forger l'identité de Sony, bien décidé à se faire une place sur le marché des consoles de salon...

Un quart de siècle plus tard, l'identité en question n'est sans doute plus aussi tranchante, mais le public reste lui orphelin de la série initiée par Psygnosis, alors qu'il aura du se contenter d'une compilation remasterisée sur cette génération. Si WipEout Omega Collection reste ô combien généreux dans sa proposition, les pilotes en mal d'antigravité se languissent tout de même d'un peu de nouveauté.

La sortie du très similaire PACER pourra alors peut-être les mettre en joie, puisque le jeu de course futuriste et sur coussin d'air annonce à travers un nouveau trailer son arrivée électrique pour le 17 septembre prochain. Il proposera quatorze courses aux déclinaisons variées, et huit modes différents en passant même par la case battle royale.

Et parce qu'il ne fait pas bon proposer un prétendant au titre sans une bande-son électro qui rappellera la série précédemment citée, l'éditeur R8 Games rappelle qu'il s'est offert les services du gallois Tim Wright, qui a roulé sa bosse sur WipEout, et les épisodes 2097, 64 et Pure, excusez du peu.

Celui que notre esthète Dopamine n'hésitait pas à qualifier de "WipEout 2020" lors de de sa première prise en mains saura-t-il se montrer à la hauteur de son illustre ancêtre spirituel ? Réponse 17 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, à toute berzingue, évidemment.