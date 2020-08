Star Wars Squadrons : Le réalisateur justifie son contenu, le jeu ne veut pas satisfaire tout le monde

Après une trilogie qui nous rappelle à quel point la planification peut s'avérer utile pour garder un semblant de cohérence et une adaptation vidéoludique bien trop pousse-au-crime pour être honnête, la licence Star Wars espère faire oublier ses nombreux tracas en caressant les apprenti-pilotes dans le sens du poil, avec la sortie prochaine d'un certain Star Wars : Squadrons.

Officiellement annoncé au printemps dernier, le nouveau jeu d'EA Motive (qui a déjà apporté sa pierre au maudit Battlefront II) espère bien profiter de sa proximité scénaristique avec Le Retour du Jedi pour s'attirer les faveurs d'un public toujours plus large, et critique.

Pourtant, certains joueurs se sont interrogés sur la présence de deux modes (un solo et un multijoueur), un choix quelque peu restreint sur lequel le réalisateur Ian Frazier a récemment été interrogé par nos confrères de Games Radar :

Star Wars Squadrons est un jeu ciblé : c'est un jeu de pilotage dans l'espace qui n'essaye pas de satisfaire tout le monde. Nous voulons donc nous assurer que les joueurs qui s'y lanceront pourront profiter d'un matchmaking rapide qui leur permettent de rejoindre facilement une partie. Et plus nous ajoutons des modes de jeu plus nous prenons des risques. Nous voulons éviter cette situation qui nous ferait dire : "Ok, vous avez un nouveau mode, il a l'air cool, mais vous allez attendre 25 minutes pour y jouer".



Ça, c'est le point de vue des responsables du jeu en ligne. Côté développeurs, il y a des limites en termes de budget : plus nous nous étalons, et moins le résultat est satisfaisant. Donc notre approche en la matière est simple : si nous devions proposer trois modes pas trop mal, autant se concentrer sur deux bons modes.

Quel que soit le crédit que vous accorderez à Frazier, voilà de quoi se positionner, en attendant de découvrir si Star Wars Squadrons permettra de redresser la barre, ou donnera au contraire envie de rejoindre le père Palpatine. Réponse le 2 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.