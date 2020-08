TEST de la GM-500ES : Une souris agréable et astucieuse

Bras gaming de la société Big Ben Interactive, Nacon s'est d'abord fait connaître grâce à ses gamepads d'inspiration Xbox, mais conçus pour la PlayStation. Depuis quelques années, le Français cherche à toucher toujours plus de joueurs en proposant un écosystème complet englobant les casques-micros, les claviers, mais aussi les souris comme la GM-500ES que nous testons aujourd'hui.

Au catalogue de Nacon depuis déjà quelques temps, la GM-500ES est ce que l'on appelle dans le milieu une "valeur sure". Techniquement elle commence à accuser le poids des années, mais dans la pratique, elle est encore capable de rendre de fiers services, se montre aussi simple qu'agréable à utiliser et ne ruinera pas ses acheteurs potentiels. Son originalité - sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir - lui confère d'ailleurs une certaine polyvalence puisqu'elle se distingue par l'absence de logiciel compagnon tout en assurant les réglages essentiels d'une souris orientée jeu vidéo.

Ergonomique... et ambidextre

En apparence, rien ne semble véritablement distinguer la Nacon GM-500ES de n'importe quelle autre souris gaming commercialisée autour des 50 euros. Elle dispose de deux boutons au niveau du pouce en plus des deux boutons principaux et elle intègre un système d'éclairage à base de LED. Sa forme est assez classique, plutôt en longueur et sans aucun décrochage pour le pouce ou l'auriculaire. Enfin, la connectique USB repose sur un câble tout ce qu'il y a de plus basique (non tressé), d'une longueur de 1,8 mètre que l'on ne peut pas détacher.

Nous reviendrons sur les performances du capteur, la réactivité des boutons et la qualité de sa glisse, mais pour le moment, rien ne semble particulièrement faire briller la GM-500ES qui dispose pourtant d'un premier atout indiscutable. En effet, les deux boutons de pouce présents sur la gauche de la souris, sont dupliqués de manière parfaitement symétrique sur la droite de la GM-500ES. En réalité, Nacon nous propose ici une souris tout ce qu'il y a de plus ambidextre. L'idée est donc de pouvoir s'en servir de n'importe quelle main tout en profitant des mêmes fonctionnalités.

La silhouette allongée, mais parfaitement symétrique de la souris joue également en faveur de cette ambidextrie et Nacon n'a oublié aucun détail. En effet, sur le petit bloc de réglages que nous détaillerons plus tard, le fabricant a disposé un curseur que l'on place sur la position L (lefthanded) ou R (righthanded) selon que l'on soit gaucher ou droitier : l'idée est simple, Nacon désactive alors les boutons de pouce non utilisés de sorte qu'ils ne viennent pas nous déranger en pleine partie. Leur présence physique pourra gêner certains joueurs, mais ce ne fût pas notre cas.

Un point peut en revanche surprendre au moment de poser la main sur la souris, elle est sensiblement plus « basse » que la majorité des autres souris gaming et se maintient sous la barre des 40 millimètres de haut. Là encore, aucun problème d'ergonomie de notre côté, mais les adeptes de la palm grip (tenue avec la paume de la main) pourraient être décontenancés. Autre remarque utile, la GM-500ES n'est clairement pas la souris la plus légère du marché et si ses 110 grammes ne sont pas insurmontables, on regrette un équilibrage imparfait avec une souris qui penche vers l'avant, sans que cela ne soit catastrophique.

Petit prix, "petit" capteur

Ce "penchant" est en réalité principalement lié à la présence d'un "vide" sur l'arrière de la souris. Un capot transparent escamotable recouvre la zone de réglages qui permet à Nacon de proposer des options sans qu'il soit nécessaire d'installer un quelconque logiciel. Le déséquilibre est donc plutôt pour la "bonne cause", même si Nacon aurait sans doute pu placer un contrepoids à l'intérieur de la souris, non loin du capteur par exemple. Puisque nous parlons capteur, précisons que, là, Nacon a fait confiance à une valeur sure qui peut paraître un peu dépassée aujourd'hui.

Le capteur est un modèle optique de la marque AVAGO, le 3310. Il est capable de monter en sensibilité jusqu'à 5 000 points par pouce et ne montre aucune faiblesse, même sur un écran 4K. Dans les jeux, nous n'avons ressenti aucun problème de précision ou de réactivité, mais la différence avec des souris concurrentes à plus de 8 000 ppp se remarque aisément et nous ne parlerons pas ici des modèles plus ambitieux avec des capteurs 12K, 16K voire 20K. Pour les boutons, Nacon a comme la plupart de ses concurrents opté pour des modèles Omron réactifs et endurants.

Au cours de nos différentes sessions de jeu, nous n'avons pas rencontré de problème particulier avec la GM-500ES. On regrette évidemment l'absence d'un bouton sniper et certains joueurs trouveront que Nacon aurait pu ajouter deux boutons, par exemple au niveau de l'index. Nous avons déjà évoqué la présence d'un capot à retirer, Nacon en livre en réalité trois afin de modifier l'arrondi du dos de la souris : la différence ne paraît pas ébouriffante et nous aurions préféré que le fabricant propose un set de patins en céramique pour une glisse encore meilleure comme peut le faire Lexip.

Réglage à la main

Il nous faut maintenant revenir sur la question des contrôles. Une fois le capot transparent retiré, on remarque quatre commandes. Un premier bouton rotatif est là pour faire varier la sensibilité du capteur sur sept valeurs que l'on peut identifier à la couleur de la molette : jaune (400 ppp), violet (600 ppp), bleu (800 ppp), vert (1200 ppp), rouge (2000 ppp), bleu clair (4000 ppp) et blanc (5000 ppp). Le second bouton rotatif, à droite du premier, vient modifier la couleur de l'éclairage du dos de la souris. Hélas, il n'a aucune influence sur la couleur de la molette qui reste liée à la sensibilité.

Deux curseurs sont disposés plus bas. Le premier fait varier le taux d'interrogation (polling rate) de la souris sur trois valeurs (250 Hz, 500Hz et 1 000 Hz). À l'origine cette option devait surtout permettre de profiter d'une machine plus puissante pour disposer d'une meilleure réactivité de la souris. Aujourd'hui, n'importe quel PC accepte le 1 000 Hz sans sourciller. Le quatrième réglage est celui que nous avons déjà évoqué : il vient bloquer les boutons de gauche ou de droite selon que vous choisissiez entre souris pour gaucher et souris pour droitier.

Ces quelques réglages sont globalement les bienvenus et nous apprécions évidemment le fait qu'aucun logiciel ne soit à installer pour en profiter. Hélas, il faut également noter que les options sont moins nombreuses qu'avec un logiciel et nous pouvons ici citer les logiciels Nacon généralement reconnus pour leur richesse. Nous avons également une petite inquiétude quant à la résistance des pattes pour fixer les capots transparents : pas sûr qu'ils survivent à des retraits / installations hebdomadaires et nous n'avons rien vu sur le site de Nacon pour les remplacer en cas de casse.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE SOURIS AGRÉABLE ET ASTUCIEUSE Pour généralement moins de 50 euros, la GM-500ES ne peut évidemment pas concurrencer le dernier modèle de chez Razer ou le fer-de-lance de Logitech. Reste que la petite de chez Nacon fait très correctement le job. On apprécie plus particulièrement le fait qu'elle serve aussi bien les joueurs gauchers que les droitiers ou que des réglages assez complets soient directement intégrés au corps de la souris, sans que l'on ait besoin d'installer un logiciel. Cela lui donne un côté polyvalent bien appréciable qui compense quelques faiblesses. À plus ou moins 110 grammes, ce n'est pas la plus légère et son capteur AVAGO 3310 paraît un peu anachronique avec sa sensibilité de 5000 ppp. Une bonne petite souris donc que l'on évitera simplement de conseiller aux joueurs les plus exigeants.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Souris véritablement ambidextre.

Pas besoin de logiciel pour la régler.

Précision et réactivité très correctes.

Molette souple sans l'être trop.

Confortable même sur de longues sessions. Capteur vieillissant, seulement 5 000 ppp.

Solidité des ergots de maintien du capot de réglages ?

Exclusivement filaire, câble non détachable.

Molette non débrayable.