Final Fantasy VII Remake : Un album d'arrangements orchestraux daté et en précommande

Annoncée en février dernier, avec une date française ajoutée peu après, la tournée de concerts Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour a pris du plomb dans l'aile à cause de ce que vous savez et qui vous oblige à mettre un masque, parce que c'est mieux. Mais tout n'est pas perdu.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : Les développeurs parlent de la suite et livrent quelques anecdotes

Les joueurs de Final Fantasy VII Remake et les mélomanes avertis appréciant les douces symphonies créées par Nobuo Uematsu ne seraient pas contre s'enjailler tous en choeur avec un bon concert. L'année 2020 a décidé que tout cela resterait compliqué.

Que l'on se rassure, il sera quoi qu'il advienne possible, avant la première représentation du Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, d'en saisir la saveur depuis son lieu de vie, comme l'a révélé Square Enix sur Twitter.

As we look forward to the #FinalFantasy VII Remake Orchestra World Tour, today we're announcing the #FF7R Orchestral Arrangement Album, coming October 7, 2020!



It features 11 tracks conducted by Arnie Roth, producer and conductor of the Distant Worlds concert series 🎶