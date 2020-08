Wargroove : La version PS4 s'ouvre enfin au cross-play avec l'arrivée du DLC gratuit

Plus que les slogans pondus par des communicants assez satisfaits de leur performance, c'est bien souvent la politique d'un acteur de l'industrie qui permet de juger au mieux sa philosophie. Et sur cette génération, un certain constructeur japonais n'a clairement pas manifesté son envie de partager ses ouailles.

Épinglé même en interne par un de ses anciens responsables, Sony se donne depuis déjà plusieurs années bien du mal pour ne pas avancer trop vite sur le chantier du cross-play, qui permettrait comme chacun sait aux joueurs de la PlayStation 4 de partager certains terrains de jeux avec leurs homologues sévissant sur d'autres plateformes.

C'est entre autre le cas pour Wargroove, le Famicom Wars-like de ChuckleFish, qui avait su satisfaire le museau de notre placide Tiger lors de sa sortie l'année dernière. Comme le rapportent aujourd'hui nos confrères de Destructoid, le jeu va enfin s'ouvrir aux joueurs PlayStation 4 avec la sortie du DLC Double Trouble, qui accuse lui aussi un petit retard : l'extension comme le cross-play étaient en effet disponible depuis belle lurette sur PC, Switch et Xbox One.

Le PDG du studio Finn Brice avait déjà publiquement fait état de son mécontentement vis-à-vis de la politique de Sony, accusé de favoriser publiquement le développement du cross-play tout en multipliant les obstacles pour les développeurs.

Mais en ce qui concerne Wargroove, la hache de guerre pourra heureusement être enterrée dès demain, puisque la version PS4 se dotera d'un coup d'un seul du DLC (gratuit) Double Trouble, jouable en coopération, ainsi que du partage des maps avec toutes les autres versions. Voilà qui va donner à certains chefs de guerre un bel os à ronger.