Xbox : Microsoft supprimerait le Xbox Live Gold et rendrait le jeu en ligne gratuit

Il a été découvert il y a quelques jours que Microsoft avait arrêté de vendre des abonnements de 12 mois aux Xbox Live Gold. Et à en croire un journaliste, la disparition de cette offre est un signe avant-coureur de la disparition pure et simple du jeu en ligne payant sur consoles Xbox.

La rumeur du jour vient, une fois n'est pas coutume, de Jeff Grubb, journaliste américain de VentureBeat. En réponse à une récente fuite laissant entendre que le mode multijoueur de Halo Infinite sera Free-to-Play, Jeff Grubb a déclaré sur son compte Twitter que proposer un tel jeu n'a de sens que si la "barrière du Xbox Live Gold" tombe. Et lorsqu'un twittos lui a demandé de clarifier ses propos, le journaliste a fait l'affirmation suivante :

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online. - grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

Le Xbox Live Gold va disparaître et jouer à plusieurs en ligne sera gratuit. Ils ne vous forceront pas à prendre un abonnement (Xbox Game Pass) Ultimate pour jouer en ligne.

À l'heure actuelle, le Xbox Game Pass Ultimate regroupe un abonnement au Game Pass ainsi qu'un abonnement Xbox Live Gold. À partir de septembre prochain, le jeu via Project xCloud sera ajouté à cette offre. Bien évidemment, cette information doit pour l'instant être envisagée comme une rumeur en attendant une éventuelle annonce de la part de Microsoft.

Une disparition du jeu en ligne payant, présent sur consoles Xbox depuis 2002, marquerait un tournant dans l'histoire de Xbox. Il soulignerait également le changement de stratégie commerciale du constructeur américain et son intention d'axer cette dernière sur le Xbox Game Pass.

Supprimer l'abonnement au Xbox Live Gold est un moyen de clarifier l'offre de Xbox en termes de services. Et c'est également un moyen de supprimer un frein au temps de jeu de ses utilisateurs, une statistique capitale pour Microsoft depuis plusieurs années. Pour ce qui est des "jeux gratuits" mensuels du programme Games With Gold, les personnes qui s'abonneront au Game Pass auront directement accès à bien plus de jeux que ce que proposait ce dernier.

Si Microsoft supprime bel et bien le Xbox Live Gold, il sera intéressant de voir la réaction de Sony. Après avoir introduit les "jeux gratuits" du PlayStation Plus sur PS3 pour habituer ses clients à payer pour un service en ligne, le constructeur japonais a rendu nécessaire le fait de souscrire un abonnement au PlayStation Plus pour jouer en ligne sur PS4.

Le PlayStation Plus étant une manne financière importante pour Sony et le PlayStation Now n'étant pas (encore) au coeur de sa stratégie commerciale, il est possible de se demander comment le géant nippon réagira à un éventuelle disparition du Xbox Live Gold. À n'en point douter, la prochaine génération de consoles va-t-être le théâtre de nouveaux bouleversements dans les habitudes de consommation des joueurs.

Croyez-vous à cette rumeur ? Ou n'imaginez-vous pas Microsoft arrêter de faire payer pour jouer en ligne ? Une disparition du jeu en ligne payant pourrait-elle vous inciter à vous procurer une Xbox ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.