Xbox : L'abonnement Xbox Live Gold 12 mois disparaît du Microsoft Store

Depuis ce week-end, il n'est plus possible de souscrire au Xbox Live Gold sur une durée d'un an. Instauré avec l'arrivée de la Xbox 360, ce service nécessaire pour jouer en ligne pourrait-il s'évaporer à l'aune de la Next-Gen ?

Il suffit de se rendre sur Microsoft Store pour constater que l'abonnement Xbox Live Gold 12 mois n'est plus proposé. Seuls demeurent les souscriptions pour un et trois mois (voir la galerie d'images ci-dessous). On trouve encore des codes à télécharger chez des partenaires tiers, du type Amazon.

L'étrangeté de la chose a fait penser qu'il s'agissait probablement d'une erreur de manipulation. Il n'en est rien. Le site TrueAchievemements a contacté Microsoft et obtenu une réponse :

Microsoft a décidé de retirer l'abonnement Xbox Live Gold de sa boutique en linge. Les consommateurs peuvent toujours s'abonner pour un ou trois mois par ce biais.

Merci V12, heureusement que tu es là, aurait-on envie de dire. Malheureusement, au-delà de la confirmation, aucune explication n'a été avancée pour ce retrait soudain, limite choquant. On rappelle que le Xbox Live Gold est indispensable pour pouvoir se lancer dans des parties multijoueur en ligne et obtenir des jeux "gratuits" chaque mois.

Cette décision a-t-elle quelque chose à voir avec une volonté de liquider l'offre avec l'arrivée de la Xbox Series X et de se diriger vers une offre unifiée et simplifiée - on rappelle que xCloud sera intégré au Game Pass Ultimate - voire la fin du multijoueur payant, qui peut être considéré comme un frein pour les pratiquants de free-to-play ? Et si le Game Pass intégrait absolument tout ? Que de mystères ! Des réponses cette semaine ?