Apex Legends : La saison 6 en approche, de nouveaux indices dévoilés

La saison 6 de Apex Legends arrivera duant le mois d'août avec un nouveau personnage et de nouveaux développements sur son univers. Voici ce que l'on sait.

À voir aussi : EA Play Live : Versions Nintendo Switch et Steam pour Apex Legends, le cross-play arrive

Un nouveau retournement de situation pourrait arriver sur la société Hammond Robotics avec la saison 6 d'Apex Legends, selon des indices qui ont été récemment ajoutés sur la carte Bord du Monde.

Hammond is gonna destroy/build something in the South of Sorting Factory



Looks like World's Edge isn't done yet! pic.twitter.com/ZPy2IQyGUA

- David (@frozenfroh) July 27, 2020

Sur la carte, de nouveaux signes de site de construction tenus par Hammond Robotics ont été ajoutés près du Dôme et Drill Site. Le jour suivant, les joueurs ont remarqué de nouvelles marchandises dans la zone Sorting Factory.

La quête du Fantôme Brisé a conté l'histoire de vengeance entre Loba et Revenant en donnant beaucoup de nouvelles informations sur le passé de chacun, mais aussi sur leur relation avec les autres Légendes et leur caractère. On pourrait s'attendre à un développement de l'histoire tout aussi complet avec la saison 6 ; la fin de l'intrigue du Fantôme Brisé a suggéré que la suite se déroulerait dans une toute nouvelle zone, qui pourrait être une nouvelle carte.

Selon les données récoltées par des data miners, le premier teaser officiel pour la saison 6 pourrait sortir le 8 août prochain et commencer à peine quelques jours après, avant mi-août. Pour ce qui est de la nouvelle Légende à les rejoindre, des fichiers dévoilaient Nova, mais rien n'a encore été annoncé.