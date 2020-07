Call of Duty Warzone Saison 5 : La Shadow Company se dévoile en vidéo

La saison 5 de Call of Duty Warzone doit arriver d'ici peu et pour nous faire patienter jusqu'à son arrivée, nous avons droit au traditionnel trailer permettant de se faire une idée avant la sortie officielle. Et ceci tombe bien, puisque la bande-annonce dévoile quelques petites choses plutôt sympathiques.

La Shadow Company se montre en effet à travers ce trailer. Une faction bien connue des joueurs de la saga, celle-ci ayant été introduite dans Call of Duty : Modern Warfare 2 en 2009. C'est donc trois nouveaux opérateurs que nous verrons arriver à Verdansk : Rozlin "Roze" Helms (anciennement Jackals), Velikan et Marcus "Lerch" Ortega.

Au rayon des nouvelles armes, les joueurs les plus pointus de Reddit ont pu remarquer via le trailer en question, ce qui semble être deux nouvelles armes, à commencer avec l'APC 9 et l'AN-94. Bien entendu il faudra attendre la liste des nouveautés officielles afin d'en savoir plus et d'en avoir le coeur super net.

Toujours au rayon des nouveautés, encore en rumeurs toutefois, nous pouvons compter sur l'ouverture du stade. D'ailleurs Activision en parlait il y a peu sur son compte Twitter, pour possiblement lui donner un nom :

If the Stadium had a name, what would it be? Our doors are open to ideas.



Drop 'em below. pic.twitter.com/jsqUeXhepC - Call of Duty (@CallofDuty) July 29, 2020

Reste désormais à patienter jusqu'au 5 août pour s'enrôler avec la Shadow Company et tenter de survivre dans les travées de Verdansk ! Etes-vous prêt(e)s ?