Halo Infinite : L'artbook de 200 pages s'annonce chez Dark Horse, les infos

Si le Xbox Games Showcase n'aura peut-être pas laissé dans toutes les têtes le souvenir impérissable que promettait à qui voulait l'entendre Microsoft, l'événement dématérialisé aura tout de même permis de découvrir Halo Infinite, attendu comme le messie depuis sa première apparition il y a deux ans.

Un extrait de gameplay et quelques milliards de memes plus tard, l'effet n'est peut-être plus le même, mais la campagne continue de battre le pavé, alors que nous apprenons aujourd'hui l'arrivée de deux artbooks consacrés aux prochaines aventures du Master Chief, édités par les bons soins de Dark Horse.

L'éditeur affirme avoir eu accès aux documents de travail et aux artistes eux-mêmes, pour accoucher de ce pavé de près de 200 pages, qui fera ainsi la part belle aux héros, armes, véhicules, ennemis et environnements de Halo Infinite.

Il faudra malheureusement croire Dark Horse sur parole, puisque seule la couverture, réalisée par le directeur artistique Nicolas "Sparth" Bouvier a été dévoilée (direction notre galerie d'images). L'ouvrage se déclinera donc en deux éditions : The Art of Halo Infinite s'affiche déjà au prix de $39,99, tandis que la Deluxe Edition et sa couverture encore aussi mystérieuse qu'inédite sera facturée $79,99.

Halo Infinite est quand à lui prévu pour la fin de l'année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

