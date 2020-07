84% des joueurs britanniques intéressés par la PS5, 15% par la Xbox Series X selon un sondage

Le Royaume-Uni est un territoire historiquement réceptif aux consoles et licences Xbox, ce qui est loin d'être le cas de tous les pays d'Europe continentale. Mais à en croire un récent sondage, les joueurs britanniques ne sont pour l'instant pas convaincus par la console next-gen de Microsoft.

L'agence britannique Experience12 et le site du magazine MCV ont récemment partagé les résultats d'une étude menée auprès de plus de 3.000 joueurs (et accessoirement "fans de pop culture") entre les 25 juin et 2 juillet derniers au cours des événements en ligne MCM Comic Con. Questionnés au sujet de la console next-gen qui les intéresse le plus, 84% des sondés ont indiqué être intéressés par la PS5 tandis que seulement 15% ont affirmé que la Xbox Series X est la console à venir qu'ils attendent le plus.

Ces réponses sont particulièrement intéressantes car elles ne reflètent pas totalement la situation de jeu actuelle de ces consommateurs. En effet, 59% d'entre eux ont une PS4, 16% ont une Xbox One, 14% jouent sur PC et 8% jouent sur Switch. À propos de la console de Nintendo, il convient de noter que 12% des personnes interrogées se sont procurées une Switch pendant le confinement.

Pour ce qui est du temps qu'ils comptent attendre avant de se procurer une console de prochaine génération, 37% ont répondu "au lancement," 9% pensent l'acheter au cours de son mois de lancement, 12% dans les trois premiers mois suivant son lancement et 26% au cours de ses six premiers mois de commercialisation.

En ce qui concerne les jeux les plus attendus par ces sondés, le Top 5 a de quoi surprendre, jeu en première position mise à part :

Alors que les commentaires en ligne au sujet de Marvel's Avengers n'ont clairement pas été unanimes depuis la première présentation du jeu l'année dernière, il apparaît que le jeu est relativement attendu par le grand public. Et même si la Xbox Series X n'est attendue que par 15% des sondés, Halo Infinite reste relativement attendu. Sa disponibilité sur Xbox One et PC l'aide certainement (à noter que ce sondage a été mené avant le Xbox Games Showcase du 23 juillet dernier).

Que pensez-vous des résultats de ce sondage ? Vous surprennent-ils ? Vous attendiez-vous à un tel écart entre la PS5 et la Xbox Series X ? Et quid du classement des jeux les plus attendus ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.