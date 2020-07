Nvidia annonce la synchronisation Steam pour GeForce NOW et un bundle Rainbow Six Siege

Jeudi c'est devenu un rituel, c'est le jour que choisit habituellement Nvidia pour faire des annonces. Cette semaine, cela concerne l'arrivée d'un nouveau bundle pour l'achat d'une carte RTX et une nouveauté pour le service de streaming GeForce NOW.

À voir aussi : Nvidia : Un bundle pour Death Stranding PC ainsi que des drivers Game Ready

La première nouvelle concerne un nouveau bundle. En effet Nvidia et Ubisoft annoncent aujourd'hui l'arrivée d'un pack baptisé Frames Win Games GeForce RTX qui permet pendant un temps limité de recevoir une version téléchargeable de Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition.

Cela concerne l'achat d'une carte graphique GeForce RTX 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070 Super, 2060 Super ou 2060, ou de tout laptop ou desktop équipés. L'occasion de promouvoir le 144 FPS en jeu pour Nvidia. L'édition Gold comprend 16 opérateurs, des uniformes spéciaux, des skins, des cosmétiques et le Season Pass de l'année 5.

L'autre nouveauté concerne le service de Cloud Gaming GeForce NOW. Au lieu de devoir ajouter manuellement vos jeux Steam dans GeForce NOW il est désormais possible de synchroniser directement votre bibliothèque. Cela se fait simplement en allant dans Paramètres > Synchronisation des jeux. Cette fonction identifiera les jeux de votre bibliothèque Steam qui sont pris en charge par GeForce NOW et les ajoutera automatiquement à l'onglet "Ma bibliothèque" dans l'application.

De quoi gagner du temps et vous simplifier hautement la vie. Enfin comme toujours, Nvidia annonce les nouveaux jeux Game Ready sur GeForce NOW.

Voici la liste :

Voilà pour les nouveautés Nvidia du jour !