PS5 : Sony Espagne promet des nouvelles pour aujourd'hui [MAJ]

Il arrive parfois que les comptes sur les réseaux sociaux des branches dans divers pays des constructeurs et autres éditeurs soient sources de fuites. Mais cette fois, il semblerait qu'il soit question de teasing en bonne et due forme.

[Mise à jour 16h50] : Nous n'étions pas loin de la vérité lorsque nous avons évoqué la possibilité d'une annonce en rapport à des fonctionnalités hors-jeu. Sony (et pas uniquement Sony Espagne) vient en effet d'annoncer une gamme de télévisions Bravia "Ready for PlayStation 5" créée en partenariat avec Sony Interactive Entertainment. Parmi ces téléviseurs se trouvent le LED XH90 4K HDR Full Array (jusqu'à 4K/120 fps) et le ZH8 8K HDR Full Array (jusqu'à 8K/120 fps). Ces écrans disposent d'un mode "Bravia Game Mode" permettent de jouer avec une "faible latence" sur PS5. La DualSense de la PS5 pourra par ailleurs être utilisée pour allumer simultanément la console et l'écran tandis que la télécommande de cette dernière pourra servir à contrôler la PS5. Les prix de ces nouveaux écrans n'ont pas été dévoilés (voir le site).

Le teasing du jour vient du compte Twitter espagnol officiel de PlayStation. Dans un message tout juste publié, ce dernier déclare :

Oye, @SonyEspana, nos han chivado que hoy las novedades de #PS5 las dais vosotros... 😏¿Qué podéis adelantarnos? - PlayStation España (@PlayStationES) July 29, 2020

Dites Sony Espagne, on nous a dit que c'est vous qui allez donner des nouvelles de la PS5 aujourd'hui... Que pouvez-vous nous dire en avance ?

En plus de retweeter ce message, Sony Espagne a répondu à ce message de cette manière :

Con la revolución que estáis preparando con la nueva generación de consolas #PlayStation... ¿cómo íbamos a quedarnos de brazos cruzados? 😉 ¡Atentos para lo que SE VIENE! - Sony España (@SonyEspana) July 29, 2020

Vue la révolution que vous êtes en train de préparer avec la nouvelle génération de consoles PlayStation, comment pourrions-nous rester les bras croisés ? Restez à l'écoute pour ce QUI ARRIVE !

Les joueurs vont donc recevoir des nouvelles de la PS5 d'une manière ou d'une autre. Reste à voir de quoi il s'agit et si ces nouvelles concernent uniquement l'Espagne ou tous les territoires. Sachant que ces informations devraient venir de Sony et non pas de PlayStation, il est possible de se demander s'il ne sera pas question de fonctionnalités hors-jeu. Affaire à suivre donc.

Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de cette année mais n'a pas encore de date de sortie ou de prix annoncés.

Que cache ce teasing selon vous ? Qu'aimeriez-vous voir comme annonces de la part de Sony ? Y a-t-il des fonctionnalités hors-jeu que vous aimeriez voir sur PS5 ? Dites nous tout dans les commentaires ci-dessous.