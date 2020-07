Ghost of Tsushima : Toshihiro Nagoshi (Yakuza) a "tremblé d'émotion"

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Ghost of Tsushima a été très bien accueilli au Japon et est actuellement victime de son succès. Et parmi les joueurs nippons à qui le titre de Sucker Punch a plu se trouve un grand nom du jeu vidéo.

À lire aussi : Ghost of Tsushima se vend mieux que prévu au Japon, Sony commente

SEGA a diffusé hier un nouveau numéro de SEGA Nama, son émission destinée au marché japonais. Et au cours de cette dernière, Toshihiro Nagoshi s'est exprimé au sujet de Ghost of Tsushima. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le directeur de la création de SEGA a été impressionné par le jeu de samouraï développé par les Américains de Sucker Punch (propos traduits en anglais et relayés par "otakujp" sur Twitter) :

Pour être honnête, j'ai perdu (rires). Je pense qu'un tel jeu devrait vraiment être créé au Japon. N'est-ce pas incroyable leur manière de rendre les Japonais plus heureux que d'autres Japonais ? Le jeu n'est pas simplement excellent. J'en tremble d'émotion.



Le protagoniste n'est pas beau. Ils ont dépensé tant de budget et de technologie sur ce mec d'âge mûr. Il serait tout simplement refusé par les études de marché au Japon. Il y a trop de choses que j'admire dans le jeu pour les compter. Le contexte historique dans lequel il se déroule par exemple. Je ne peux m'arrêter de l'admirer.

Sacrés compliments de la part d'un créateur avec un CV comme celui de Toshihiro Nagoshi. Ses remarques soulignent en tout cas plusieurs éléments intéressants. Il n'est certainement pas le seul développeur nippon dont la fierté a été piquée par le fait qu'un tel jeu n'ait pas été développé au Japon. Il montre également ce qui rentre en ligne de compte quand un héros de jeux est créé dans l'archipel nippon.

Pour rappel, Toshihiro Nagoshi et son équipe ont créé deux spin-off de la série des Yakuza se déroulant dans le Japon médiéval et s'inspirant d'éléments de l'histoire du pays. Ces deux titres, Yakuza Kenzan (PS3) et Yakuza Ishin (PS3-PS4) ne sont jamais sortis hors du Japon. Officiellement, SEGA jugeait en effet que de tels jeux n'intéresseraient pas les joueurs occidentaux à cause de références historiques qui leur échapperaient. Même si ces deux spin-off n'ont pas bénéficié, en leur temps, d'un niveau de production tel que celui de Ghost of Tsushima, l'intérêt des joueurs occidentaux pour le Japon médiéval et les samouraïs est évident.

Que pensez-vous des déclarations de Toshihiro Nagoshi ? Auriez-vous été intéressés par Yakuza Kenzan et Ishin ? Pensez-vous qu'un studio Japonais pourrait faire un jeu comme Ghost of Tsushima ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.