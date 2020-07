Surprise : Cuphead arrive sur PS4... AUJOURD'HUI !

Les rumeurs fraîches comme la rosée du matin avaient déjà préparé le terrain pour la grande nouvelle du jour : Cuphead, le plus sexy et le plus exigeant des run and gun, un temps exclusif à la Xbox One, est dès à présent disponible sur PlayStation 4.

Le canadien le plus reconnaissable du jeu vidéo avait donc invité sa compatriote Maja Moldenhauer, artiste et productrice au sein du presqu'éponyme studio MDHR pour annoncer la nouvelle, et ainsi réparer l'absence de l'un des rares jeux marquants de cette génération sur le PlayStation Store.

À l'instar du portage surprise réalisé sur Switch en 2019, la productrice a tenu à remercier le constructeur américain pour son soutien, et sa volonté de distribuer le run and gun cartoonesque sur toutes les plate-formes concurrentes :

Nous sommes des fans de Playstation depuis toujours. L'équipe Xbox nous a été d'une grande aide pour porter Cuphead sur PlayStation 4.

Si par malheur vous étiez jusqu'ici passés à côté des aventures exigeantes et épaisseur du trait-perfect, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, puisque Cuphead pourra dès aujourd'hui mettre vos nerfs à rude épreuve sur PlayStation 4 pour 19,99 euros.