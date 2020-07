Ken le Survivant x Virtua Fighter : Le crossover improbable annoncé, les infos et vidéo

Il n'est pas rare de voir des amateurs de jeux de combat, et plus particulièrement de jeux de combat made in SEGA, réclamer le retour de Virtua Fighter. SEGA vient de révéler qu'Akira Yuki fera bientôt son retour. Mais la forme que prendra ce retour n'est certainement pas celle que les fans de la série attendaient.

À lire aussi : Toshihiro Nagoshi (Yakuza) donne son avis sur les fans de SEGA

SEGA vient d'annoncer la tenue d'un événement Ken le Survivant x Virtua Fighter dans le jeu mobile Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE. Cet événement, qui durera du 30 juillet au 12 août prochains, permettra de débloquer deux personnages de la célèbre série de jeux de combat inventée par Yu Suzuki : Akira Yuki et Pai Chan.

Les deux héros de Virtua Fighter apparaissent dans cette adaptation de Hokuto no Ken en tant que personnages Ultra Rare (UR). À noter qu'Akira Yuki apparaît deux fois dans le jeu. En effet, une version Super Rare (SR) reprenant l'apparence qu'il avait dans le tout premier Virtua Fighter peut également être obtenu gratuitement comme bonus de connexion.

Pour rappel, Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE est un jeu Free-to-Play téléchargeable sur appareils iOS et Android. Des images de ce crossover improbable sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Que vous inspire ce nouveau crossover inattendu ? Peut-il vous donner envie de vous essayer à l'adaptation mobile des mésaventures de Kenshirô ? Si vous avez déjà essayé ce jeu, qu'en avez-vous pensé ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.