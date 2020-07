Ghost of Tsushima se met à jour et devient à la fois plus dur et plus accessible

Alors qu'il n'a jamais été aussi difficile d'accéder à l'archipel nippon depuis l'expédition Perry au XIXème siècle, le dernier grand jeu de la PlayStation 4 se propose au coeur de l'été de remonter le temps pour vous offrir le voyage, relativement sanglant. Et parce que tout le monde n'envisage pas les vacances de la même manière, Ghost of Tsushima continue de se diversifier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sucker Punch a pensé à bon nombre de publics avec la mise à jour 1.05 des aventures de Jin Sakai, puisque Ghost of Tsushima sera dès aujourd'hui plus corsé, ou plus accessible, c'est selon.

Les détails de cette nouvelle version, listés par les développeurs, mettent d'abord l'accent sur l'arrivée d'un nouveau mode de difficulté, "Mortel", qui annonce la couleur :

Les armes adverses occasionneront plus de dégâts , tout comme le katana de Jin

, tout comme le katana de Jin Les ennemis seront plus agressifs lors des combats

Les ennemis vous détecteront plus facilement

Les fenêtres pour réussir une esquive ou une parade seront resserrées

Mais ce n'est pas tout, puisque le jeu s'ouvrira également aux samouraïs qui préféreraient profiter des paysages de l'île de Tsushima pour oublier la situation dans laquelle se trouve notre pauvre petite planète. La possibilité d'opter pour des combats moins intenses sera donc aussi de mise, avec le mode "Faible intensité" :

La plupart des attaques ennemies imparables peuvent désormais être contrées , et la défense avec le bouton L1 protégera d'une plus grande variété d'attaques

, et la défense avec le bouton L1 protégera d'une plus grande variété d'attaques Les ennemis stopperont leur combo après avoir infligé des dégâts , offrant ainsi une chance de se soigner, et les attaques lourdes interrompront les cycles des Brutes

, offrant ainsi une chance de se soigner, et les attaques lourdes interrompront les cycles des Brutes Les ennemis ne vous attaqueront pas pendant l'utilisation de la jauge de Résolution

L'attention des ennemis sera diminuée, permettant de se replier après avoir été découvert

Ajoutez à tout cela l'arrivée de sous-titres plus larges dans les options, la possibilité de supprimer le nom de l'interlocuteur lors des dialogues et enfin la possibilité de colorer lesdits sous-titres, et vous obtenez là une mise à jour sympathique tournée vers l'accessibilité, qui donnera peut-être à certains l'envie de retourner voir si l'herbe n'est finalement pas plus verte sur l'île de Tsushima...

Allez-vous profiter de la version 1.05 pour augmenter la difficulté, ou au contraire rendre l'expérience plus douce ? Faites-nous part de vos avis aiguisés comme un katana dans les commentaires ci-dessous.