Call of Duty Warzone et Modern Warfare : Un bonus d'XP offert ce week-end

Pour fêter la fin de la saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare, les deux dernières expériences FPS de la licence d'Activision offriront un bonus d'expérience du 31 juillet au 2 août.

Alors qu'il paraît probable que la saison 5 de Call of Duty : Modern Warfare soit prévue pour la semaine prochaine, plus précisément le mercredi 5 août, les joueurs pourront profiter d'un maximum de bonus ce week-end pour terminer la quatrième, selon l'annonce des développeurs dans leur briefing habdomadaire.

Toutes l'expérience récupérée sera doublée, mais pour favoriser encore plus cette progression, les Shoothouse 24/7 et Shipment 24/7 seront actifs sur toute cette période. Deathmatch Domination et Drop Zone seront aussi disponibles.

Il ne reste également plus qu'une semaine pour poursuivre la progression de son passe de combat de la saison 4, avant qu'il ne laisse place au prochain. En attendant, le contenu de la prochaine saison n'a toujours pas été annoncé, mais cela ne saurait tarder !

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.