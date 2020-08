Captain Tsubasa tire en pleine lucarne à la Fnac

Le football, "c'est pas compliqué" disait un célèbre sélectionneur français. Et pour lancer la nouvelle saison de ballon rond virtuel, même chose : il suffit de lancer, seul ou avec des amis, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, un jeu de foot pas comme les autres qui arrive ce vendredi 28 août à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Le manga a conquis plus de 80 millions de lecteurs dans le monde. Les différentes versions de l'anime font le spectacle sur nos petits écrans depuis les années 80. Captain Tsubasa, créé par Yoichi Takahashi, a traversé les générations sans rien perdre de sa fantastique énergie. La dernière adaptation en jeu vidéo, Captain Tsubasa : Rise of New Champions, est maintenant disponible à la Fnac pour vous permettre de ressentir toute l'intensité de rencontres épiques où fusent les frappes surpuissantes capables de trouer les filets !

Dans ce jeu proposé par Bandai Namco, vous pourrez déclencher des actions extraordinaires jamais vues auparavant, grâce aux nombreuses stars de Captain Tsubasa que vous aurez le loisir de prendre en mains ou d'affronter : c'est vous, très simplement, qui déclencherez le tir de l'Aigle de Tsubasa Ohzora, la catapulte infernale des frères Tachibana, la défense musclée de Hiroshi Jito ou encore les combinaisons magiques de Jun Misugi. Vous aurez, grâce à la réalisation fabuleuse du jeu, l'impression d'être dans le dessin-animé !

Deux modes vous aideront à améliorer votre niveau tout en vous imprégnant de l'ambiance : l'Episode Tsubasa, pour revivre les matches les plus fous de l'histoire de la série, et l'Episode New Hero, pour faire évoluer votre propre athlète dans un des clubs de votre choix.

Après cela, vous serez en forme pour défier vos amis, dans des rencontres jusqu'à 4 joueurs, ou des compétiteurs du monde entier grâce à votre connexion Internet, notamment dans les divisions en ligne ! Bref, pas question de rester sur le banc avec Captain Tsubasa : Rise of New Champions, disponible sur PS4 et Nintendo Switch !