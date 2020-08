Flight Simulator Premium Deluxe Edition décolle à la Fnac

PNC aux portes, armement des toboggans... Vous vous sentez l'âme d'un pilote, Flight Simulator (qui est sorti ce 18 août à la Fnac dans une version Premium Deluxe) devrait grandement vous satisfaire. Multitudes d'avions à piloter, décors plus vrais que nature, réalisme omniprésent... Une liberté totale vous attend dans les airs ! Alors, prêt(e)s à décoller ?

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec Flight Simulator Premium Deluxe Edition PC Exclusivité Fnac, vous avez tout le contenu de Flight Simulator classique mais surtout bien plus avec 10 avions inédits dont voici la liste pour les aficionados que vous êtes ou que vous allez sans doute devenir :

Diamond Aircraft DA40-TDI

Diamond Aircraft DV20

Textron Aviation Beechcraft Baron G58

Textron Aviation Cessna 152 Aerobat

Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk

Boeing 787-10 Dreamliner

Cirrus Aircraft SR22

Pipistrel Virus SW 121

Textron Aviation Cessna Citation Longitude

Zlin Aviation Shock Ultra

Il y en a donc pour tous les goûts, de l'avion de ligne au petit coucou de plaisance. Dans le même temps et pour toujours plus de réalisme lors de vos décollages et atterrissages, vous avez aussi droit à 10 aéroports supplémentaires, entièrement travaillés "à la main".

Les aéroports en plus sont les suivants :

Amsterdam Airport Schiphol (Pays-Bas)

Cairo International Airport (Egypte)

Cape Town International Airport (Afrique du Sud)

O'Hare International Airport (USA)

Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Espagne)

Denver International Airport (USA)

Dubai International Airport (Emirats Arabes Unis)

Frankfurt Airport (Germany)

Heathrow Airport (Royaume-Uni)

San Francisco International Airport (USA)

Flight Simulator a pour ambition de vous faire voyager et de vous offrir la planète entière comme terrain de jeu avec plus de 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, 40.000 aéroports, 1500 milliards d'arbres ! Voler au dessus des pyramides d'Egypte, faire du rase-motte au dessus du Golden Bridge ou encore longer la Côte d'Azur... C'est possible !

Les développeurs ont expliqué qu'il fallait plus de 40 ans (dans la vie réelle) pour voir chacun des paysages du jeu. Une immense liberté s'offre alors à vous. Veuillez attacher vos ceintures, le décollage est imminent !