Hyper Scape : Le Battle Royale d'Ubi aussi annoncé sur PS5 et Series X, avec un meilleur frame rate

Si les récentes présentations dématérialisées des deux constructeurs ont tout fait pour tenter d'affirmer qui aurait le dessus dans le vieux conflit enlisé que l'on appelle la "guerre" des consoles avec quelques exclusivités forcément juteuses, il faudra évidemment compter sur la présence des éditeurs tiers pour la prochaine génération, qui n'est pour l'instant pas si next que ça.

L'annonce n'a en soi pas grand chose de surprenant, mais ça va mieux le disant, comme le veut l'expression de Talleyrand. Au cours d'une interview accordée au site SegmentNext, le directeur créatif d'Hyper Scape, Christophe Guyot, a confirmé qu'il faudrait compter avec le Battle Royale d'Ubisoft pour les années à venir :

Hyper Scape sera jouable sur Xbox Series X et sur PlayStation 5 dès le lancement de ces nouvelles consoles, dans des versions similaires à celles disponibles sur Xbox One et PlayStation 4. Nous sommes actuellement en train de développer des fonctionnalités spécifiques et des performances améliorées pour la Next-Gen. Avec un rythme aussi nerveux, nous privilégions avant tout le temps de réponse ainsi que le frame rate.

L'entretien nous permet d'apprendre au passage que le jeu supportera aussi bien le cross-save que le cross-play, histoire de ne freiner personne dans sa progression.

Si Hyper Scape avait su convaincre notre spécialiste Eva lors de son premier contact, le Battle Royale free-to-play d'Ubisoft Montréal est actuellement toujours en phase de bêta ouverte sur PC, et devrait pointer le bout de son gun sur PS4 et Xbox One cet été, pour une arrivée sur PS5 et Xbox Series X... plus tard.