Xbox Series X : Une photo d'une version blanche de la manette fuite, est-elle liée à la Lockhart ?

La sortie de la Xbox Series X sera accompagnée de celle d'une nouvelle manette. Et à chaque fois que cette dernière a été montrée jusqu'à présent, il était systématiquement question d'une manette noire. Une autre version est cependant prévue par Microsoft, et il n'est pas impossible qu'elle soit liée à la Xbox Lockhart.

Un utilisateur du site américain Reddit a récemment posté une photo de ce qui semble être une version blanche de la manette Xbox next-gen. Ce dernier explique avoir pris cette photo au cours d'une fête organisée par l'enfant d'un employé de Microsoft.

Visiblement mis au courant des conséquences de son geste, cet utilisateur de Reddit (qui postait précédemment dans des topics à propos de Seattle) a rapidement supprimé la photo et son compte. Le site américain The Verge a cependant réussi à enregistrer la photo avant sa suppression et nous vous proposons à notre tour dans notre galerie ci-dessous.

Avant que cet internaute indiscret supprime son compte, The Verge a pu échanger des messages avec lui. Dans ces derniers, il affirme que la console associée était blanche elle aussi et qu'elle était plus carrée avec un plus gros bouton Xbox. Il affirme également avoir joué sur cette console et que cette dernière dispose d'une interface similaire à celle de la Xbox One actuelle (ce qui est cohérent vis-à-vis des dernières rumeurs concernant l'interface de la Xbox Series X).

Si la manette vue sur cette photo est authentique, plusieurs hypothèses sont envisageables. L'une d'entre elle veut que ce désormais ancien utilisateur de Reddit a eu l'opportunité d'essayer la Xbox Scarlett, la Xbox next-gen d'entrée de gamme 100% jeu dématérialisé. Une autre hypothèse veut que cet hôte indiscret a joué à un modèle spécial de Xbox Series X créé pour les employés de Microsoft (ce que Microsoft fait depuis la première Xbox). Une dernière hypothèse veut qu'il ait eu accès à une console debug.

Faute de preuves et d'informations, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. L'existence de la Xbox Lockhart est un des secrets les moins bien gardés de l'industrie et ne fait quasiment plus aucun doute. Pour rappel, un représentant de 343 Industries a involontairement mentionné l'existence de plusieurs Xbox next-gen lors de notre session de présentation de Halo Infinite la semaine dernière.