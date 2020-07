Halo : L'interprète de Master Chief donne des nouvelles de l'avancement de la série télé

La licence Halo fait beaucoup parler ces derniers. Principalement à cause de la première présentation du gameplay de Halo Infinite. Mais ce n'est pas le seul projet lié aux aventures de Master Chief actuellement en chantier. La série télé Halo en préparation depuis de nombreuses années avance elle aussi.

À lire aussi : Halo : Un nouveau jeu déjà en chantier chez 343 Industries

Le site Collider a récemment eu l'opportunité de parler de la série télé Halo avec Pablo Schreiber, le comédien qui incarnera Master Chief dans cette dernière. Comme ceux de nombreux autres films et séries, le tournage de Halo a été interrompu par la pandémie de COVID-19. Mais les choses avaient-elles bien avancé avant cet arrêt imprévu ? L'acteur affirme que oui :

Nous avons bien avancé dans le tournage de la première saison mais nous n'avons pas terminé. Je ne sais pas si Showtime (la chaîne qui diffusera la série en Amérique du Nord, ndlr) a vraiment envie que je rentre dans les détails. Nous avons bien avancé dans le tournage de la première saison et tout se passe très, très bien. J'adore les gens avec qui je travaille et je suis très excité à l'idée de montrer la série au monde.

Questionné au sujet de transformer Halo en série plutôt qu'en film, Pablo Schreiber estime que le format de la série est plus adapté étant donné la quantité de choses à raconter est considérable :

Je pense que c'est le seul moyen de raconter cette histoire. Je pense qu'un film n'aurait pas laissé assez de temps pour raconter ce récit. C'est fait pour la télévision. La narration longue durée est le seul moyen de raconter ces histoires spécifiques.

La reprise du tournage n'est pas évoquée dans cette interview et la date de sortie de la série non plus. La patience est donc toujours de rigueur. La série ayant été annoncée il y a plus de sept ans, les fans de Halo ne sont plus à ça près.

Pensez-vous que la série Halo sera diffusée un jour ? Est-ce quelque chose que vous avez hâte de regarder ? Une série Halo peut-elle faire honneur au jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.