Rogue Legacy 2 : Metroidvania, difficulté, philosophie... Une interview dévoile de nouvelles infos

Alors même qu'ils jouent avec nos nerfs en repoussant à la dernière minute l'Early Access de Rogue Legacy 2, les petits gars de chez Cellar Door se sont tout de même prêtés au jeu de l'interview fleuve auprès de nos confrères de SiliconEra. Les veinards.

Et au cours de ce (très) long entretien accordé par Teddy et Kenny Lee, nous en apprenons un peu plus sur les motivations et les réflexions du duo quant à la perspective de donner suite à l'un des Rogue-like les plus addictifs de tous les temps :

Nous avons toujours voulu faire une suite, mais en développant un autre jeu entre-temps. J'ai joué à des tas de suites - je ne suis pas fan de l'idée, mais j'ai toujours voulu essayer, juste pour voir. [...] Il y a tellement de choses à prendre en compte : au tout début, j'ai lu plus de 2000 messages sur des forums, juste pour voir ce que les gens avaient aimé et détesté.

Il faudra donc s'attendre à quelques changements par rapport au premier opus, et pas des moindres, bien que les développeurs s'en expliquent :

L'idée principale de Rogue Legacy, c'est qu'il n'y a pas besoin de grinder, mais beaucoup de joueurs ont cru que c'était obligatoire. Il nous fallait donc entendre ce discours et y apporter une solution. Prenez la difficulté, par exemple : Rogue Legacy est connu pour sa difficulté, n'est-ce pas ? Et les joueurs l'attendent dans Rogue Legacy 2. Mais si la suite est pensée pour ceux qui étaient doués à Rogue Legacy, alors les autres joueurs vont se sentir exclus.

Et parce que le genre a connu bon nombre d'itérations depuis la sortie du premier opus en 2013, quelques modifications ont été nécessaires :

Tout est plus rapide dans Rogue Legacy 2. Les ennemis sont plus rapides, le joueur est plus rapide... C'est parce que les gens sont bien plus habitués au genre du Rogue-lite. Ils ont joué à Dead Cells, à Exit the Gungeon, plus vifs, et Rogue Legacy doit naturellement devenir plus rapide, mais aussi plus fluide.

Mais c'est à la dernière question de l'interview que les deux compères annoncent le plus gros changement à venir dans la structure du jeu :

Nous en faisons un Metroidvania, ce que devait être le premier Rogue Legacy, à l'origine. Mais ce n'est pas juste pour "faire un metroidvania", tout le monde s'en fout, il y en a déjà tellement. Rogue Legacy 2 est un Metroidvania dans un univers qui reste procédural.

Rogue Legacy 2 saura-t-il se montrer à la hauteur de son illustre ancêtre ? Un début de réponse devrait arriver avec le lancement de la bêta, prévue pour le 18 août prochain sur Steam.