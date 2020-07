Rogue Legacy 2 repousse son Early Access au mois d'août

La suite d'un des rogue-like les plus envoûtants de la création, que l'on appelle volontiers Drogue Legacy dans les milieux autorisés, devait se laisser approcher dans quelques jours. Mais la vie est ainsi faite : il faut encore subir un report.

À voir aussi : TEST de Colt Canyon : Un Rogueline Miami en plein Far West

Alors que ce mois de juillet devait en plus de signer l'arrivées des grandes vacances marquer le coup d'envoi de la beta de Rogue Legacy 2, le studio Cellar Door s'inspire des tracas rencontrés par les amateurs du ballon rond pour annoncer une bien triste nouvelle :

An update on the development of Rogue Legacy 2 pic.twitter.com/wjUIoEiiD4

Cela n'a pas été une décision facile à prendre mais nous reportons le lancement de l'Early Access de Rogue Legacy 2 du 23 juillet au 18 août. Le développement d'un jeu est un peu comme le football : bizarre, imprévisible et on ne connaît pas les règles. Et comme au football, quand vous récupérez le ballon, parfois, vous avez juste à courir avec.



Alors que nous étions en train de procéder à des ajustements pour le lancement, nous avons dû faire face à quelques contretemps mineurs et, plus important, quelques fonctionnalités si proches d'être finalisées méritaient que l'on y jette à nouveau un oeil. Cela implique plus de contenu, plus de stabilité et que vous en ayez pour votre argent le jour du lancement.



Pour nous, le jeu est déjà bon. Mais ces semaines supplémentaires nous aiderons à transformer le football en homerun !

Mais parce que le premier opus de cette série où les tares sautent souvent les générations a fait preuve de tant de soin, nous pardonnerons tout de même ce contre-temps aux canadiens, qui nous ont offert tant de plaisir aléatoirement généré avec le premier opus, que vous pourrez toujours relancer en attendant.

Si Rogue Legacy 2 ne possède pour le moment aucune date de sortie, il reste prévu sur PC, via Steam. Mais vite, hein.