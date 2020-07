RUMEURS. Avowed : Le RPG d'Obsidian pourrait être encore plus gros que Skyrim

En plus de l'étonnant Grounded, jeu de survie façon Chérie, j'ai rétréci les gosses, Obsidian a bel et bien un projet qui colle plus à son backgroung dans les cartons. On l'a découvert durant le Xbox Games Showcase à travers un court teaser, et Avowed a encore beaucoup à nous dire...

Mais un usager de Resetera, sponger, a lui eu envie de partager ce qu'il affirme être de nouvelles informations sur ce qu'il pressentait, avant conférence, comme un nouveau Pillars of Eternity.

Avowed devrait selon SES infos être un RPG en monde ouvert bien plus vaste que The Elder Scrolls V : Skyrim, plus réactif, avec un système de magie à la physique très Next Gen, comme son intelligence artificielle. Le joueur évoluera dans le monde d'Eora, celui de Pillars avec son bestiaire, amené à être enrichi, plus précisément la région des Terres Vivantes, qui devrait offrir son lot d'environnements variés et deux grandes villes. La météo, dynamique, pourrait avoir un impact en temps réel sur les cours d'eau, par exemple.

L'histoire serait celle d'une lutte contre une tyrannie, totalement indépendante des deux jeux précédents, des compagnons vous suivraient, d'une façon différente de The Outer Worlds, et vous aideraient à affronter des boss, déjà prévus, qui devrait être "très très gros". Les dieux auraient aussi une grande importance.

Développé par une équipe de plus de cent personnes depuis deux ans, et l'équipe continue de grandir, il devrait proposer un outil de création de personnage très avancé et bénéficier, sur PC, d'un soutien des mods - toujours utile pour stimuler une communauté. Le listing parle également d'une présentation des dialogues dynamique et d'une possibilité de tuer absolument tout le monde sur la map avec les conséquences que cela peut avoir.

Enfin, en ce qui concerne la sortie, prévue sur ordinateur personnel et Xbox Series X, l'objectif serait la fin 2022, début 2023.

Bien sûr, tout ceci n'a rien d'une confirmation officielle, qu'on attendra bien sagement. Mais avouons que lorsqu'on connait bien l'oeuvre du studio, qui bénéficie désormais des moyens de Microsoft au sein du Xbox Games Studio, cela peut faire rêver très fort de le voir tenter une attaque frontale sur le célèbre RPG de Bethesda, surtout quand on se remémore le très bon Fallout : New Vegas.

