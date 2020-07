Hideo Kojima pourrait bien travailler sur un nouveau jeu d'horreur selon le mangaka Junji Ito

Après des années d'un teasing incessant sur la mystérieuse forme que pourrait prendre le premier jeu de Kojima Productions, l'éponyme fondateur du studio pourrait déjà bien poser les bases de "l'après-Death Stranding", et pourquoi pas revenir à un genre qui aurait pu laisser quelques plaies ouvertes par le passé : celui de l'horreur.

La piste ne vient pas directement du créatif, dont on ne compte plus les mentions au générique de ses jeux, mais du mangaka Junji Ito, surtout connu pour les séries Tomie et Gyo, qui a très récemment lâché un potentiel biscuit lors d'une interview publiée sur la page YouTube de l'événement.

Ito faisait partie des nombreux guests figurant parmi les protagonistes holographiques de Death Stranding, et un spectateur l'interrogeait donc sur son éventuelle participation à un futur prochain en compagnie du père Kojima :

La réponse courte est "non". En revanche, je connais le réalisateur Hideo Kojima, et nous avons discuté d'un jeu d'horreur qu'il pourrait faire, et il m'a invité à collaborer sur ce projet, mais il n'y a rien de défini pour le moment.

Tout en prenant le soin de rester au conditionnel, le mangaka apporte un peau d'eau au moulin des rumeurs qui veulent que Kojima s'oriente vers un jeu d'horreur, plus de cinq ans après l'annulation officielle de Silent Hills P.T. par Konami. Au printemps dernier, il avait déjà publiquement fait part de ses envies en la matière :

P.T. n'a en fin de compte été qu'une expérimentation mais j'aimerais faire un autre jeu d'horreur un jour. Quelque chose qui utilise une méthode révolutionnaire pour créer de la terreur. Une terreur qui ne se contente pas de vous faire faire pipi dans votre pantalon, mais qui vous fait vous chier dessus. J'ai déjà des idées en tête.

Une seule chose est sûre : si Kojima travaille actuellement sur un tel projet, nous n'avons a priori pas fini d'en entendre parler...