Du saké aux couleurs de Yakuza, Virtua Fighter, Pac-Man et Space Invaders annoncé

Dans le cadre des festivités organisées pour son 60e anniversaire, SEGA a annoncé au Japon la commercialisation d'un nombre relativement conséquent de produits dérivés. Celui dont il est question aujourd'hui est peut-être le plus surprenant. Et SEGA n'est pas le seul éditeur à le proposer.

À lire aussi : Toshihiro Nagoshi (Yakuza) donne son avis sur les fans de SEGA

Du 11 au 16 août prochain à Tokyo se déroulera le Tokyo Sake Festival. À cette occasion, plusieurs bouteilles spéciales ont été annoncées dont certaines ont un lien direct avec le jeu vidéo. Visiblement inspiré par cette collaboration, SEGA a proposé six bouteilles différentes : trois aux couleurs de héros de Yakuza (Kazuma Kiryu, Goro Majima et Ichiban Kasuga), une aux couleurs du 60e anniversaire de SEGA et deux aux couleurs de Virtua Fighter (une avec les principaux héros de la série et une en l'honneur d'Akira Yuki).

En parallèle de ces bouteilles SEGA, Bandai Namco a lui aussi révélé six bouteilles et toutes sont liées à Pac-Man. La licence Space Invaders aura quant à elle droit à trois bouteilles tandis que Sengoku Basara devra se contenter de deux bouteilles de saké. À noter que Takahashi Meijin, ancienne "mascotte" de Hudson Soft, et héros d'Adventure Island, a lui aussi été immortalisé sur une bouteille. Des photos des différents produits proposés sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Malheureusement pour les personnes intéressées, les prix de ces cuvées spéciales n'ont pas encore été révélés. On sait simplement que ces bouteilles de la gamme "Game Legends Sake Series" seront vendues pendant le Tokyo Sake Festival. Avis aux personnes qui seront dans la capitale japonaise en août prochain et aux importateurs les plus motivés.