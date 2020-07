Metal Gear : Les bandes-originales des jeux sont en écoute sur Spotify

Une chose qui ne peut pas être reprochée aux jeux de la série Metal Gear, c'est de ne pas disposer de bandes-originales marquantes. Les joueurs fans de Snake et compagnie qui ne se sont pas procurés ces dernières au fil du temps disposent désormais d'un moyen simple de les écouter n'importe quand.

À l'instar d'autres éditeurs comme SEGA, Konami propose les musiques de certains de ses jeux sur Spotify. Et bonne nouvelle pour les fans de Metal Gear, la page Spotify officielle de Konami Europe vient d'ajouter plusieurs albums de musiques de jeux de la série imaginée par Hideo Kojima. Voici les albums disponibles :

À noter au passage que la page Spotify de Konami propose également des musiques de Castlevania, Silent Hill, et du récent Skelattack. Et si ce sont spécifiquement les musiques des jeux de Hideo Kojima qui vous intéressent, les albums Songs from the Video Game et Original Score de Death Stranding sont également sur le service de streaming légal de musique. Voilà en somme de quoi avoir du bon son dans les oreilles pendant les longues journées d'été.