Microsoft Flight Simulator annonce un partenariat VATSIM pour le contrôle du trafic aerien

Fligh Simulator se veut ultra-réaliste en de nombreux points (sinon tous), et cette semaine on apprend un nouveau partenariat entre VATSIM et Microsoft/Asobo pour aller toujours plus loin, toujours plus haut.

VATSIM pour Virtual Air Trafic Simulation Network (réseau virtuel de simulation de vol de trafic aérien ) est une plateforme gratuite qui aide les passionnés de simulation de vol à se connecter dans un monde virtuel partagé.

Forcément un tel partenariat avec Fligh Simulator coule de source. L'une de ses caractéristiques est qu'il connecte également les pilotes aux contrôleurs aériens virtuels, permettant aux joueurs de prendre les commandes d'une tour et de d'aiguiller les autres joueurs dans les aéroports.

Pour fêter ça et voir à quoi tout ceci ressemble vous pouvez admirer la nouvelle vidéo ci-dessus, qui est aussi l'occasion d'en prendre plein les yeux avec des environnements magnifique. Glifht Simulator est toujours prévu pour le 18 août sur PC. Prêts pour un Paris-Marseille en A320 ?