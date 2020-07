Xbox Games Showcase : Echo Generation se révèle en vidéo

Le pré-show incroyable du Xbox Games Showcase animé par l'inénarrable Geoff Keighley, un jeu indépendant a eu droit à son Word Premiere à lui tout seul, hors du tunnel dans lequel on pouvait trouver, par exemple, Sable. Mais de quoi parle-t-on ?

Eh bien d'Echo Generation, un projet développé par les canadiens au très rigolo nom de Cococucumber, à qui l'on doit le très coopératif Riverbond. Comme pour ce dernier, le choix artistique s'est porté sur du voxel tout coloré.

Il s'agira donc d'un jeu d'aventure avec des combats au tour-par-tour se présentant avec des graphismes en blocs, façon Minecraft. Le scénario nous emmènera en 1993, et l'on incarnera un groupe de jeunes de l'époque partis enquêter sur un msytérieux crash à proximité de leur patelin. Dans ce Stranger Things cubique, si l'on veut résumer grossièrement, les héros affronteront des monstres et des méchas pas commodes, le tout sur une musique synthwave qui va bien. Et tant qu'à faire, cela tournera en 4K/60 fps.

Echo Generation est prévu pour 2021, sans plus de précisions, sur Xbox One , Xbox Series X et PC.