Ikaruga : Les versions physiques prennent enfin date au Japon, la bande-annonce

Parce qu'il y a malgré tout dans la vie des moments ou tout est noir ou blanc, un certain shoot'em up à tendance monochromatique avait su en son temps marquer les esprits comme les rétines des mordus du genre. Son nom : Ikaruga.

À voir aussi : TEST de Psikyo Shooting Stars Bravo : Tempête de boulettes japonisantes

Sorti à l'origine sur bornes d'arcade à l'hiver 2001, l'un des shmups les plus mythiques de l'Histoire aura connu quelques portages sur les consoles de l'époque, avant d'entamer une seconde partie de carrière durant l'actuelle décennie, puisque le jeu du non-moins mythique studio Treasure sera ressorti sur PC, PlayStation 4 et (oui mais sur) Switch.

Et depuis l'été 2018, l'éditeur Nicalis promet à tous les collectionneurs et/ou joueurs sûrs une édition physique d'Ikaruga, qui n'en finissait plus de ne pas voir le jour, puisque l'on nous annonçait son arrivée relativement imminente en novembre dernier.

Mais cette fois, c'est la bonne, puisque la boutique en ligne Pikii vient d'officialiser l'arrivée du jeu pour le 24 septembre prochain sur PlayStation 4 et Switch, pour ¥4950, soit environ 40 euros, sans compter la douane et les frais de port. Comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce dévoilée pour l'occasion, vous repartirez avec une jaquette réversible, un bon vieux manuel d'utilisation (les vieux savent), une figurine du vaisseau éponyme, et une grosse boîte en carton pour faire tenir le tout.

De son côté, Nicalis est finalement sorti de son silence, et a dévoilé les versions américaines via son compte Twitter, en jurant à qui voudrait l'entendre que la sortie était bien assurée pour cette année :

WARNING: Physical editions of #Ikaruga are approaching soon!

Sign up to be notified when the 2020 release date is revealed: https://t.co/itccUCRqJS#NintendoSwitch #PS4 pic.twitter.com/Qw4xB3PhQx