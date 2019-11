Ikaruga : Les versions physiques PS4 et Switch arrivent bientôt

L'avantage quant on est culte, en plus de rafler la paternité intégrale des blagues de l'univers, c'est que le temps ne semble jamais avoir d'emprise. Ainsi, l'un des shoot'em up les plus légendaires de la brève histoire du jeu vidéo suscite à chacune de ses apparitions un émoi certain chez les joueurs qui savent.

Depuis l'an dernier et sa résurrection sur PlayStation 4, puis sur Switch, Ikaruga occupe comme il peut le peut de place qu'il reste sur scène pour les quelques représentants du genre, qui a largement eu le temps de tomber dans la catégorie du jeu de niche.

Depuis le mois d'août 2018, l'éditeur Nicalis s'amusait à teaser l'arrivée d'une version physique dont nous n'avions pour ainsi dire plus aucune nouvelle... jusqu'aujourd'hui, puisque deux belles boîtes viennent de refaire leur apparition sur Twitter :

Physical copies of #Ikaruga for #NintendoSwitch and #PS4 are currently in active production. A release date will be announced when all the details are finalized. https://t.co/3033ZGfspF pic.twitter.com/lVOs6T6btQ