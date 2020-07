Xbox Games Showcase : Exomecha un FPS avec du Battle Royale et des robots géants annoncés

Geoff Keighley avait promis des annonces de la part des partenaires de Microsoft pendant le préshow du Xbox Games Showcase. Et il n'avait pas menti. Une des annonces du jour concerne un FPS que personne n'attendait.

Parmi les "World Premieres" du jour se trouvait Exomecha, un tout nouveau FPS actuellement en développement sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Derrière cette nouvelle licence se cache un jeu Free-to-Play se déroulant sur une planète fraîchement découverte et couverte d'environnements présentés comme "exotiques."

Exomecha est un jeu FPS compétitif avec des mecha et des combats de boss. D'après les développeurs du jeu, les joueurs auront la possibilité d'utiliser des gadgets et des capacités spéciales dans des batailles de "grande envergure," dans un mode Battle Royale et un mode imposant des objectifs spécifiques au joueur.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Exomecha est prévu pour l'année prochaine sur les trois plates-formes listées ci-dessus.