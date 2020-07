Lenovo lance aussi son smartphone gaming, le Legion Phone Duel

Décidément voilà une semaine bien riche pour la smartphone gaming. Tout juste après la présentation du ROG Phone III, voici que Lenovo vient de sortir son modèle sur le marché chinois : Le Legion Phone Duel.

Voici donc venu le temps pour Lenovo de lever le voile sur le Legion Phone Duel. On y trouve notamment un écran de qualité, en l'occurrence un AMOLED de 6,6 pouces avec une fréquence de 144 Hz soit exactement comme le ROG Phone III.

Sous le capot, un processeur Snapdragon 865 Plus compatible 5G avec au choix, selon le modèle, 8, 12 ou 16 Go de RAM. Quelque chose qui encore une fois ressemble fort au modèle de chez Asus. D'autant plus que l'on peut aussi monter à 512 go de stockage.

Un module camera sur l'avant format pop-up

La batterie est elle de 5000 mAh avec un système de recharge rapide 90W permettant une charge complète en 30 minutes. Pour la photo, c'est là que le smartphone brille notamment grâce à un double capteur arrière dont l'un de 64 megapixels mais aussi et surtout un Lenovo a opté une caméra pop-up sur l'avant. Celle-ci permet notamment de se filmer en jouant sans obstruer le capteur avec un doigt. Vous pouvez voir tout ceci à travers notre galerie ci-dessous.

Très porté sur le gaming, Lenovo a pensé à tout avec la présence de deux ports USB Type-C dont l'un sur le coté permettant de recharger le smartphone en jouant à horizontale.

Le Lenovo Legion Phone Duel est proposé en Chine entre 500 et 740 dollars selon le modèle et on ne connait pas encore une potentielle date de sortie européenne.