Asus ROG Phone III : Une fuite laisse présager un MONSTRE de puissance

Il y a quelques mois nous avions testé ici même le ROG Phone II. Cette fois une fuite provenant de l'organisme de régulation chinois fait mention de la troisième version du smartphone gaming.

La TENAA qui est l'organisme de régulation chinois a fait fuiter quelques visuels du téléphone qui sont d'ailleurs visibles dans notre superbe galerie. Mais c'est surtout du côté des caractéristiques et des composants que l'on apprend des choses. Jugez plutôt.

Une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour l'écran et une définition de 2 340 x 1 080 pixels. L'objet embarquerait ainsi un processeur Snapdragon 865 qui monte à 3,091 GHz de fréquence et pourra(it) être épaulé par 8, 12 et même 16 Go de RAM LPDDR5 ce qui est tout bonnement monstrueux !

Une configuration pourrait même faire monter son stockage à 512 Go. Comme vous le voyez, on est clairement sur un smartphone qui arrive facilement à la hauteur de certains PC. Mais ce n'est pas fini, toujours plus haut, toujours plus fort la batterie ferait 6 000 mAh soit plus que la majorité des smartphones du marché.

Pas d'indication sur le prix mais à titre d'exemple la version II commençait à 899 euros chez nous.

