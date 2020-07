Bomb Rush Cyberfunk, suite spirituelle de Jet Set Radio, annoncé, infos et vidéo

Ces dernières années, de nombreuses licences de SEGA que certains percevaient comme mortes et enterrées ont eu le droit à un retour plus ou moins fracassant (Shenmue, Panzer Dragoon, Streets of Rage, Space Channel 5, Alex Kidd, etc.). Même si elle est régulièrement évoquée par les joueurs, la série des Jet Set Radio est toujours au placard. Un studio indépendant a donc décidé de ne pas attendre que SEGA s'intéresse à nouveau à l'univers de Beat et compagnie.

Le studio hollandais Team Reptile vient d'annoncer Bomb Rush Cyberfunk, jeu dans la droite lignée de Jet Set Radio mais sans lien officiel avec la série de SEGA. Réalisé par Dion Koster, ce jeu se déroule dans un futur alternatif avec une action ayant pour décor une métropole. Et comme dans Jet Set Radio, il est question de tag, de danse, de "tricks" et de confrontations avec la police.

Il semblerait cependant à première vue que les protagonistes ne portent pas de rollers cette fois. Ces derniers sont équipés de ce qui se présenté comme étant des "boostpacks." Cet équipement leur permet de se déplacer très vite, de réaliser des figures et même de dasher dans les airs.

Pour ce qui est des environnements, les rues de la ville pourront être explorées librement et chaque niveau du jeu correspond à un quartier et à un moment précis de la journée. En ce qui concerne du type d'expérience proposé par le jeu, Team Reptile affirme qu'ils se concentrent sur le jeu en solo et qu'ils n'ont rien à annoncer concernant du multijoueur pour le moment.

Et histoire d'appuyer encore plus la ressemblance avec Jet Set Radio, les musiques de Bomb Rush Cyberfunk sont signées Hideki Naganuma, un des compositeurs des bandes originales de Jet Set Radio et Jet Set Radio Future.

À l'heure où sont écrites ces lignes, seule une sortie sur PC (via Steam) de Bomb Rush Cyberfunk a été annoncée. Le jeu est pour l'instant prévu pour l'année prochaine.

