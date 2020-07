Captain Tsubasa Rise of New Champions annonce et présente ses modes en ligne

Voilà des mois que la prochaine adaptation vidéoludique de Captain Tsubasa déroule des quantités astronomiques de vidéos présentant ses campagnes solo et les différentes équipes ainsi que leurs champions. Mais le multijoueur, dans tout ça ?

Voilà qui tombe bien : pile au moment où l'on se pose la question, Bandai Namco propose de découvrir une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa : Rise of New Champions centrée sur le multijoueur online. De ce côté, contre toute attente, il y aura un peu plus que des rencontres amicales lancées au hasard et sans conséquences, qui ne vaudront jamais les humiliations en direct dans la même pièce.

Le mode Versus Online nous laissera choisir notre équipe, toucher à la compo et importer son avatar du mode New Hero pour créer notre Dream Team et affronter des joueurs du monde entier sans problème, avec des divisions en ligne ! Autant dire qu'il va y avoir des batailles dans le classement et que l'important, c'est les trois points. A noter, aussi, que l'on pourra également s'adonner à des rencontres en 2 contre 2, qui pourraient voir émerger des doublettes légendaires.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions sera disponible le 28 août prochain sur PS4, Nintendo Switch et PC.