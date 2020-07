Xbox Games Showcase : Au Canada, on se prépare avec des baskets Adidas très spéciales

Hier, nous vous révélions l'existence d'une paire de sneakers PlayStation du côté de chez Zara. Aujourd'hui, on passe chez Xbox, avec une surprise réservée aux confrères canadiens, qui attendent donc le Xbox Games Showcase de ce jeudi de pied ferme.

À voir aussi : Summer Game Fest Demo Event : Plus de 70 jeux Xbox s'essaient gratuitement pendant une semaine

Pour Adam Roffel, rédacteur en chef du site GamesReviews, cette semaine, c'est le pied. Le journaliste canadien a eu droit à un rappel assez insolite de la diffusion du Xbox Games Showcase.

Thank you @XboxCanada for these custom #XboxSeriesX shoes from @adidas to celebrate this Thursdays #XboxGamesShowcase ! Watch it live at 9 AM PT, 12 PM Essay via https://t.co/B11dnL6orL ! Now I wonder if @majornelson and @XboxP3 have a pair... 🤔 #shoes #adidas #xbox pic.twitter.com/o5oBblUgwb

Merci Xbox Canada pour ces pompes Xbox Series X custom de chez Adidas pour célébrer ce jeudi !

Voici donc des Stan Smith X Superstar custome Xbox, rien que pour lui. Il n'est pas le seul au pays de la Poutine à les avoir reçues, Greenskull, streamer et YouTuber très porté sur Halo est aussi un heureux possesseur des ces baskets, qui, peut-être, serviront pour un prochain E3.

Woah! @XboxCanada sent me custom sneakers!



The Xbox Canada crew at E3 are always home base. While we're off doing our own things, we find the time to sync up, shoot videos, and have drinks. Sad to miss it this year, but it will only make the next one better. #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/bKI0FURiTH