World of Tanks s'offre un crossover avec... la WWE, la vidéo de l'alliance improbable

La WWE n'en est plus à un curieux partenariat près. Après avoir surpris tout le monde en annonçant un crossover avec les personnages de The King of Fighters il y a quelques mois, les Superstars de la WWE s'invitent cette fois dans le monde des chars militaires.

L'univers militaire et la WWE, c'est une longue histoire d'amour. Et après les catcheurs-soldats, les Superstars qui font leur entrée à bord d'un char ou les événements organisés sur un théâtre militaire, il est cette fois question de chars aux couleurs de grands noms de la WWE.

Bien évidemment, la WWE ne s'est pas mise à sponsoriser de vrais véhicules militaires. La multinationale de Vince McMahon a simplement signé un partenariat avec World of Tanks impliquant l'arrivée dans le célèbre jeu de chars de combat inspirés par André The Giant (cocorico), Becky Lynch, The Undertaker, Becky Lynch, "Stone Cold" Steve Austin et Sgt. Slaughter.

Ce crossover improbable débute par l'intermédiaire de la mise à jour 5.0 du jeu. En plus d'ajouter un Season Pass WWE, cette mise à jour active également le crossplay entre les versions PS4 et Xbox One du jeu.

Pour en revenir au sujet principal, ce partenariat, censé faire la promotion de SummerSlam, durera jusqu'au 21 septembre prochain. Et en plus des chars évoqués ci-dessus, d'autres, aux couleurs de "Macho Man" Randy Savage, Roman Reigns, Ric Flair, Shawn Michaels et "Rowdy" Roddy Piper débarqueront le mois prochain via des "coffres de guerre." À noter au passage que ce contenu WWE pour World of Tanks contient également un garage inspiré par la WWE et des introductions des véhicules similaires aux entrées des catcheurs. Voilà les fans de World of Tanks et de catch prévenus.