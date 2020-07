Prophecy : Une démo d'un vieux projet de Sucker Punch fuite sur la Toile

Au coeur de l'actualité et des réseaux sociaux, où se partagent de somptueux clichés de son mode Photo, Ghost of Tsushima aurait pu ne pas être ce qu'il est aujourd'hui, si l'on en croit une vidéo surgie du tréfonds de l'Internet.

Après inFAMOUS Second Son, Sucker Punch avait vraisemblablement d'autres idées derrière la tête pour une nouvelle licence. Une démo d'un peu plus de onze minutes a été dénichée, sur le site personnel d'un character artist du studio, par un internaute qui s'est empressé de la partager sur reddit. Elle nous présente un extrait d'un projet intitulé Prophecy à travers une séquence scriptée résumant ses préceptes.

Une ville médiévale lugubre et un univers Steampunk, un héros, Abel, recherché, maniant certains artifices et à l'aise aussi bien en combat (plutôt violent) que dans la pratique du parkour et la furtivité, un gameplay qui rappelle fortement Assassin's Creed, et une flèche dans la cuisse qui limite les déplacements... Beaucoup de choses à voir et un certain potentiel.

Il semblerait que ceci date de 2015 ou 2016, à une époque où Scott Rohde, un des hommes-forts de Sony Worldwide Studios, expliquait que le nouveau bébé de Sucker Punch était encore eu début de son développement. S'agit-il alors d'une des premières versions de Ghost of Tsushima, qui est passé par de nombreux pitchs avant de trouver la voie du samouraï ? Ou bien en entendrons-nous à nouveau parler prochainement ? Mystères et boules de tiep...

