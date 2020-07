Coronavirus : Nintendo se prépare à de nouveaux retards, le télétravail continue

Avec la sortie effective d'un certain Paper Mario : The Origami King, un terrible constat s'impose désormais pour les joueurs plus ou moins nomades férus de titres First Party : le planning de sorties du côté de chez Nintendo est désormais aussi vide que l'espace intersidéral.

Si les titres annoncés ne manquent pas (coucou Metroid Prime 4), le constructeur japonais a pourtant préparé les esprits à d'éventuels retards, quand bien même ne nous connaîtrions pas encore les dates de sortie des prochains jeux exclusifs à la Switch.

À l'occasion de son bilan annuel récemment publié, Nintendo a en effet mis en garde les observateurs de notre petit milieu, eu égard à une certaine pandémie causée par un virus couronné, toujours très présent dans nos vies, comme chacun sait :

En termes de production et d'expédition, l'approvisionnement de nos produits peut être affecté si des problèmes impliquant l'achat des composants nécessaires persistent. En termes de ventes, les circuits peuvent être impactés par des mesures visant à empêcher la propagation du virus, y compris les restrictions de mouvements à l'extérieur du domicile, et la fermeture des points de vente. Les plannings de développement peuvent également être affectés en raison de la différence qui existe entre le travail à domicile et le travail au bureau, depuis la mise en place du télétravail au sein de l'entreprise et de ses partenaires. En conséquence, nous ne pourrons peut-être pas procéder à la sortie des produits Nintendo et au démarrage de certains services comme prévu. Nintendo continuera à mener ses activités commerciales en prenant les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à fournir un environnement dans lequel les consommateurs peuvent profiter de ses produits et services, tout en prenant en compte la santé et la sécurité des consommateurs et employés.

Si le jargon administratif n'est pas votre tasse de thé, Nintendo évoque ici à demi-mot les rumeurs du printemps dernier, qui laisseraient à penser que l'entreprise a récemment connu des difficultés pour correctement s'approvisionner en composants. Le journaliste de Bloomberg Takashi Mochizuki annonçait pourtant il y a peu une reprise normale du rythme de production, mais les communicants du géant japonais s'attendent donc vraisemblablement à ce que les difficultés d'approvisionnement se poursuivent à l'avenir.

Au final, les joueurs ne devraient donc pas trop sentir la douloureuse, puisque les jeux qui pourraient souffrir d'éventuels retards n'ont pas encore été annoncés, selon la méthode prônée par un certain Reggie Fils-Aimé.

Et après tout, ce n'est que du jeu vidéo... La vie continue, comme le chantaient Les Inconnus.