Nintendo Switch : Du gameplay inédit pour WWE 2K Battlegrounds

Depuis son annonce, les joueurs ont eu le droit à plusieurs bandes-annonces de WWE 2K Battlegrounds mais pas à de véritables séquences de gameplay. Le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase d'hier soir a cependant servi à remédier à cette situation.

2K a donc profité du premier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase pour diffuser une toute nouvelle vidéo de WWE 2K Battlegrounds. Dans cette dernière, il est possible de voir quatre Superstars de la WWE (Asuka, Big E, Kofi Kingston et Cesaro) "jouer" un match de type "Fatal 4 Way" sur la version Switch du jeu de catch.

Et grâce aux extraits de gameplay montrés dans cette vidéo, il est possible d'avoir un meilleur aperçu du déroulement des matchs et de l'interface de ce jeu de catch typé Arcade. Chaque participant dispose de trois techniques et compétences qui lui sont propres et chacune de ces dernières est associée à un bouton.

La vidéo montre également qu'à la manière de ce qui peut être vu dans NBA 2K Playgrounds 2, un nombre de points est associé à chaque action effectuée dans le jeu (frapper avec une arme, utiliser une amélioration, jeter l'adversaire dans la gueule du crocodile, etc.).

Plus le joueur engrange des points, plus la jauge présente sous sa photo se remplit. On ne sait pas encore ce qu'il sera possible de faire une fois cette dernière remplie à fond. Il ne serait cependant pas surprenant qu'une technique spéciale soit utilisable à ce moment là.

Pour rappel, WWE 2K Battlegrounds est prévu pour le 18 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch, PC (via Steam) et Stadia.