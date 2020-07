WWE 2K Battlegrounds détaille son mode Histoire

Un peu plus tôt cette semaine, 2K a dévoilé une bande-annonce de l'inattendu WWE 2K Battlegrounds, son jeu de catch de type Arcade prévu pour cet automne. Bonne nouvelle pour les joueurs fans de catch intrigués, l'éditeur avait d'autres informations sur le jeu à révéler.

À voir aussi : The King of Fighters : Un crossover annoncé avec... la WWE

Le site américain IGN a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Sean O'Connor, le producteur exécutif de WWE 2K Battlegrounds. Au cours de cette interview, le producteur a expliqué en quoi consiste la campagne de ce nouveau jeu de catch.

D'après lui, ce mode Histoire raconte la recherche par Paul Heyman, le manager de Brock Lesnar, de la nouvelle Superstar majeur de la WWE. Selon Sean O'Connor, l'ancien patron de l'ECW est aidé dans sa quête par "Stone Cold" Steve Austin. Sans surprise, le joueur incarnera cette nouvelle recrue et pourra choisir parmi sept catcheurs créé spécialement pour l'occasion.

Sean O'Connor explique que l'histoire est racontée via des comics in-game. Les choses débutent alors que le catcheur essaie de décrocher un contrat et se terminent par sa présence dans un match à WrestleMania. Le producteur précise qu'il n'est pas ici question d'une série de matchs linéaire. Il existe des embranchements qui mènent à des matchs facultatifs permettant de gagner différents bonus.

Ces bonus sont des éléments pouvant être utilisés dans le reste du jeu : arènes, éléments de personnalisation de son personnage créé, power-ups, etc. Pour ce qui est du gameplay, le jeu propose un mélange entre catch réaliste, prises spectaculaires et super pouvoirs (poing enflammé, souffle glacial, tremblement de terre détruisant le ring, etc.).

Comme indiqué précédemment, le roster de base du jeu sera composé de plus de 70 catcheurs/catcheuses de la WWE. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 18 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Switch, PC (via Steam) et Stadia.