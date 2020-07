Overcooked All You Can It : Une compilation vous fera déguster sur PS5 et Xbox Series X

Quand on dit cuisine, on pense immédiatement Joel Robuchon, Bernard Loiseau, Marc Veyrat, Thierry Marx, Gordon Ramsay, Top Chef, mais aussi Overcooked. La série de Ghost Town Games a depuis 2016 plusieurs étoiles sur son tablier, qu'elle remet en jeu sur la prochaine génération de consoles.

Overcooked All You Can It a été annoncé sur PS5 et Xbox Series X à une date encore inconnue pour le moment. Sous ce nom gourmand et craquant se cache, vous l'aurez deviné, une compilation regroupant les Overcooked et Overcooked 2 ainsi que tous le contenu ajouté par la suite.

Au final, ce seront plus de 200 niveaux d'éclate culinaire qui seront proposés, avec sept nouveaux et trois chefs (sur plus de 120) de plus en cuisine. Mais vous imaginez bien que le dressage sera différent, nouvelle génération oblige. On nous promet donc du jeu en 4K et 60 fps avec une réalisation retravaillée, des temps de chargement réduits, de nouveaux Trophées et Succès, un mode assisté et des options d'accessibilité (pour dyslexiques et daltoniens, notamment) bienvenues et du multijoueur cross-platform en ligne.

Un vieux plat, donc, mais dont le goût devrait être suffisamment rehaussé pour donner de nouvelles sensations en bouche. Tout ce qu'on aime.